As Neves premia a los más lectores de 2025

As Neves celebró el Día de las Usuarias y Usuarios de las Bibliotecas Públicas obsequiando con un diploma a las personas más lectoras del 2025. En la categoría infantil, los ganadores fueron Mateo Lago Durán y Xián Nahuel Álvarez de Jesús; y en la categoría de adultos, Marta Barbeito Rodríguez. Además del diploma, el alcalde y el concejal de Cultura entregaron unos regalos a los ganadores.