Arbo, Crecente y As Neves buscan voluntarios para Protección Civil

Los Concellos de Arbo, As Neves y Crecente buscan personas voluntarias que quieran formar parte de la nueva Agrupación de Protección Civil Ribeira do Miño, que tendrá su sede en Arbo. Los requisitos para ello únicamente son tener más de 18 años y ganas de ayudar a lo demás, pues el objetivo de la Agrupación es garantizar la protección de las personas, sus bienes y el entorno ante situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades públicas, mediante la coordinación preventiva y operativa de los voluntarios y voluntarias.

La inscripción para formar parte de la agrupación ya está abierta y no tiene fecha de cierre, permitiendo que cualquier persona interesada pueda unirse en cualquier momento a la Agrupación. Las personas interesadas deben recoger la ficha de inscripción de las oficinas municipales de Arbo, As Neves o Crecente, y deberá entregarla junto con una fotocopia del DNI y los méritos que deseen aportar.

«Animo a todas las personas que tengan ganas de ayuda y formar parte de un proyecto útil para la sociedad a inscribirse. Con esta iniciativa cumplimos nuestras promesas con los vecinos y vecinas de Arbo, fomentando la seguridad y el bienestar de todos», destaca el alcalde arabense, Horacio Gil.

Para más información, las personas interesadas pueden escribir al correo oficinas.concellodearbo@gmail.com o acudir presencialmente a las oficinas de los concellos que forman la Agrupación de Protección Civil Ribeira do Miño.