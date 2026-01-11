Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gallegos en Groenlandia y DinamarcaJefes de Urgencias se rebelanCondena al SergasSe apaga la Navidad de VigoTractorada OurenseInterparlamentaria del PP
instagramlinkedin

Ponteareas respalda la apertura de nuevos negocios

D. P.

Ponteareas

El Concello de Ponteareas ha respaldado recientemente la apertura de dos nuevos negocios en el municipio: la librería Sherwood, en la calle Ciclista Emilio Rodríguez, y la inmobiliaria Rodespi, en la calle Amado Garra. Estas iniciativas emprendedoras se suman a otras aperturas registradas en los últimos meses, como Trofeos3D, La Suerte de Rosalía, una tienda de cómics, la clínica dental Dental Company o el establecimiento de hostelería Kebiroll, contribuyendo a dinamizar la economía y la vida social de la villa.

La alcaldesa, Nava Castro, asistió a los actos de apertura y trasladó el apoyo del gobierno local a las personas emprendedoras, destacando la importancia del comercio de proximidad como motor de desarrollo económico y social. Asimismo, recordó que el Concello pone a disposición del tejido emprendedor recursos como el Centro de Emprendemento Local (CEDEP), que ofrece espacios de coworking, formación en digitalización, asesoramiento y servicios como la oficina SmartPeme.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents