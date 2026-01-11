Ponteareas respalda la apertura de nuevos negocios
El Concello de Ponteareas ha respaldado recientemente la apertura de dos nuevos negocios en el municipio: la librería Sherwood, en la calle Ciclista Emilio Rodríguez, y la inmobiliaria Rodespi, en la calle Amado Garra. Estas iniciativas emprendedoras se suman a otras aperturas registradas en los últimos meses, como Trofeos3D, La Suerte de Rosalía, una tienda de cómics, la clínica dental Dental Company o el establecimiento de hostelería Kebiroll, contribuyendo a dinamizar la economía y la vida social de la villa.
La alcaldesa, Nava Castro, asistió a los actos de apertura y trasladó el apoyo del gobierno local a las personas emprendedoras, destacando la importancia del comercio de proximidad como motor de desarrollo económico y social. Asimismo, recordó que el Concello pone a disposición del tejido emprendedor recursos como el Centro de Emprendemento Local (CEDEP), que ofrece espacios de coworking, formación en digitalización, asesoramiento y servicios como la oficina SmartPeme.
