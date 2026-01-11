Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arbo advierte de que capturará los caballos sueltos en viales

D. P.

Arbo

El Concello de Arbo advierte de que capturará a los caballos salvajes sueltos en viales públicos, que pueden causas accidentes de tráfico.

En un bando emitido el pasado día 2 de enero, el alcalde, Horacio Gil comunica el avistamiento de cuatro animales mostrencos en la zona de A Rocha y advierte de los incumplimientos de los propietarios que los mantienen sueltos, además de avisar de que serán capturados y trasladados a un centro de acogida.

Según el alcalde, el vecindario muestra preocupación debido a que estos animales causan daños en terrenos agrícolas, según algunas denuncias.

