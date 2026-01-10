Ponteareas entrega a la Asociación contra el Cáncer 1.375 euros
Ponteareas
El Concello de Ponteareas entregó a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) un cheque por importe de 1.375 euros, cantidad recaudada durante la celebración de la San Silvestre Solidaria, que tuvo lugar el pasado 31 de diciembre.
La alcaldesa, Nava Castro, y el concejal de Deportes hicieron entrega de la donación, destacando la labor social, sanitaria e investigadora que desarrolla la entidad, así como el compromiso solidario de la ciudadanía de Ponteareas. También aseguraron que seguirán impulsando iniciativas de este tipo para apoyar a causas sociales.
