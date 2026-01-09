Partido de liga para estrenar el renovado campo de fútbol
Salvaterra destinó 600.000 euros en las obras | El equipo local se enfrenta al Mondariz F.C.
El Concello de Salvaterra Miño inaugurará el próximo domingo, 11 de enero, las obras de mejora del campo de fútbol municipal Antonio Bernárdez Gándara- Dextros con un partido de liga entre el S.D. Salvaterra y el Mondariz F.C.
El encuentro, que será a las 17.00 horas, servirá para dar a conocer el resultado de la reforma realizada en las instalaciones, en las que el Concello invirtió más de 600.000 euros con cargo a una subvención del Consejo Superior de Deportes.
Las obras de mejora incluyeron el cambio del alumbrado a led, que supondrá una reducción de más de 50% en el consumo, paneles solares en la cubierta de la grada, un sistema de fototermia con cuatro acumuladores de 200, un sistema de renovación de aire en vestuarios y aseos y sistemas de alumbrado led.
Además, se renovaron los vestuarios y los aseos. En este sentido, cabe destacar que se instaló un nuevo aseo adaptado en la zona de calderas, persiana de cierre en la zona de la cantina y una nueva cubierta en la grada. También hay un nuevo videomarcador digital de 3x2 metros y se mejoró la red perimetral del recinto, entre otras actuaciones, como mejoras en el acceso al recinto deportivo con bancos, árboles, pérgola, papeleras y elementos ganar accesibilidad.
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- La funesta buena suerte de dos vigueses
- ¿La melatonina es perjudicial?
- Personal de Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro hará un paro diario en protesta por el «colapso del servicio»
- Detenido un médico de Vilagarcía por agresión sexual a una menor
- Un hostelero gallego relanza la histórica marca de agua con gas que se sirvió en el «Titanic»
- Una familia lituana-holandesa compra una casa en Santa María de Oia que convertirá en alojamiento para turistas y peregrinos
- Dos barcos españoles con antecedentes de sobrepesca de caballa se marchan a Marruecos tras hundirse la cuota