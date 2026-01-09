Partido de liga para estrenar el renovado campo de fútbol

El Concello de Salvaterra Miño inaugurará el próximo domingo, 11 de enero, las obras de mejora del campo de fútbol municipal Antonio Bernárdez Gándara- Dextros con un partido de liga entre el S.D. Salvaterra y el Mondariz F.C.

El encuentro, que será a las 17.00 horas, servirá para dar a conocer el resultado de la reforma realizada en las instalaciones, en las que el Concello invirtió más de 600.000 euros con cargo a una subvención del Consejo Superior de Deportes.

Las obras de mejora incluyeron el cambio del alumbrado a led, que supondrá una reducción de más de 50% en el consumo, paneles solares en la cubierta de la grada, un sistema de fototermia con cuatro acumuladores de 200, un sistema de renovación de aire en vestuarios y aseos y sistemas de alumbrado led.

Además, se renovaron los vestuarios y los aseos. En este sentido, cabe destacar que se instaló un nuevo aseo adaptado en la zona de calderas, persiana de cierre en la zona de la cantina y una nueva cubierta en la grada. También hay un nuevo videomarcador digital de 3x2 metros y se mejoró la red perimetral del recinto, entre otras actuaciones, como mejoras en el acceso al recinto deportivo con bancos, árboles, pérgola, papeleras y elementos ganar accesibilidad.