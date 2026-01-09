Tres heridos y tres rescatados tras la colisión entre un bus escolar y un coche en As Neves
Los bomberos tuvieron que emplear dos escaleras para que los tres ocupantes del autocar -el conductor, una cuidadora y un niño- pudiesen salir al exterior
Tres personas resultaron heridas leves esta mañana en la colisión entre un vehículo y un autobús escolar en As Neves. Las tres personas que viajaban en el turismo necesitaron asistencia médica, mientras que los tres ocupantes del autocar - que salieron ilesos- tuvieron que ser rescatados al quedar atrapados.
El accidente tuvo lugar sobre las 9 horas en el kilómetro 0,5 de la PO-415, en Liñares, en un puente antes de la rotonda con la PO-400. Fue el propio conductor del bus quien llamó al 112 para alertar del accidente y de que él, la cuidadora y un menor no podían salir del vehículo, ya que las puertas estaban bloqueadas. El coche acabó empotrado con el acceso delantero del autocar.
Los bomberos de Ponteareas emplearon dos escaleras para que pudiesen salir al exterior por la parte de arriba del autocar.
La Guardia Civil estudia las circunstancias del suceso.
