Coloquio sobre las mujeres de Gargamala, hoy en Mondariz
La Palza de Abastos de Mondariz acoge esta tarde el proyecto de memoria colectiva «Aquí Faltan Páxinas», que profundizará en la labora de las catareiras y trocadoras de Gargamala, protagonistas imprescindibles en la transmisión de la tradición oral y musical de la comarca. Será un coloquio abierto a todos los vecinos y vecinas para escuchar, compartir y poner en valor el papel de estas mujeres. Comenzará a las 19.00 horas.
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- La funesta buena suerte de dos vigueses
- ¿La melatonina es perjudicial?
- Personal de Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro hará un paro diario en protesta por el «colapso del servicio»
- Detenido un médico de Vilagarcía por agresión sexual a una menor
- Un hostelero gallego relanza la histórica marca de agua con gas que se sirvió en el «Titanic»
- Una familia lituana-holandesa compra una casa en Santa María de Oia que convertirá en alojamiento para turistas y peregrinos
- Dos barcos españoles con antecedentes de sobrepesca de caballa se marchan a Marruecos tras hundirse la cuota