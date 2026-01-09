Coloquio sobre las mujeres de Gargamala, hoy en Mondariz

La Palza de Abastos de Mondariz acoge esta tarde el proyecto de memoria colectiva «Aquí Faltan Páxinas», que profundizará en la labora de las catareiras y trocadoras de Gargamala, protagonistas imprescindibles en la transmisión de la tradición oral y musical de la comarca. Será un coloquio abierto a todos los vecinos y vecinas para escuchar, compartir y poner en valor el papel de estas mujeres. Comenzará a las 19.00 horas.