Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EEUU intercepta petrolero rusoEl premio del Niño MarcosGallegos Tragedia SuizaAgua gallega TitanicInfraestructuras estatales VigoRetirada Aspas
instagramlinkedin

«Concerto ao Lecer», el domingo en Covelo

La Diputación de Pontevedra lleva este domingo a la iglesia de San Martiño de Barcia de Mera, en Covelo, un espectáculo musical enmarcado en la segunda edición de Entradiñas de Aninovo, un ciclo de conciertos que continúa el 11 de enero a las 17 horas de la mano del «Concerto ao Lecer», que ofrecerán conjuntamente la Banda de Música y la Orquesta Clásica de Valga.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents