«Concerto ao Lecer», el domingo en Covelo
La Diputación de Pontevedra lleva este domingo a la iglesia de San Martiño de Barcia de Mera, en Covelo, un espectáculo musical enmarcado en la segunda edición de Entradiñas de Aninovo, un ciclo de conciertos que continúa el 11 de enero a las 17 horas de la mano del «Concerto ao Lecer», que ofrecerán conjuntamente la Banda de Música y la Orquesta Clásica de Valga.
