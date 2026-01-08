Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El alcalde de Crecente se reúne con González

El consellerio de Empleo, Comercio y Emigración, José González, ha mantenido una reunión con el alcalde de Crecente, Julio César García-Luengo, con quien abordó las vías de colaboración entre la Xunta y el Concello de Crecente con el objetivo de aumentar la empleabilidad y potenciar el sector comercial del municipio.

