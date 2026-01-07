Un sitio para leer cuando todo cierra
Salvaterra consolida el sistema de acceso autónomo para su biblioteca con más horas de apertura
En 2025 se prestaron 2.100 libros
La Biblioteca Municipal de Salvaterra de Miño consolida su nuevo sistema de acceso autónomo, implantado el pasado mes de marzo, con la entrega de más de 200 tarjetas a usuarios y usuarias que ya hacen uso de este servicio pionero en la comarca, según informa el Ayuntamiento. Este sistema permite acceder a las instalaciones mediante tarjeta personal, solicitada previamente en el Concello, y amplía de forma significativa el horario disponible para el estudio y la consulta.
Desde su puesta en funcionamiento, el sistema ha registrado más de 11.000 accesos, lo que evidencia la buena acogida de esta iniciativa entre la ciudadanía. Actualmente, la biblioteca permanece abierta de lunes a jueves de 08.00 a 22.00 horas, y de viernes a domingo de 08.00 a 00.00 horas, facilitando así el uso del espacio más allá del horario tradicional.
El balance del año 2025 es también positivo en cuanto a la actividad bibliotecaria, con más de 2.100 préstamos realizados desde comienzos de año. «Estos datos confirman el papel de la biblioteca como un recurso clave para estudiantes y vecinos en general», afirma la alcaldesa, Marta Valcárcel.
La Biblioteca de Salvaterra ofrece un espacio adaptado a las necesidades actuales, con puestos informáticos, fondos de consulta, enciclopedias y libros, además de una sala infantil con material lúdico y educativo y un espacio polivalente destinado a presentaciones, talleres y reuniones informativas.
