La Xunta financia parte de la mejora de la Plaza de Abastos de Mondariz-Balneario

La Xunta de Galicia respalda las obras de mejora de la Plaza de Abastos de Mondariz-Balneario que ejecuta el Ayuntamiento de esta localidad con el objetivo de fomentar la venta de proximidad y fortalecer el comercio local. El director general de Comercio y Consumo, Gabriel Alén, visitó recientemente los trabajos, que cuentan con una inversión cercana a los 400.000 euros, de los cuales la Xunta financia el 80 %. Está previsto que las actuaciones finalicen a mediados de este año.

Según explicó Alén, las obras se centran en la redistribución de los puestos para hacer el mercado más funcional y operativo, beneficiando tanto a los comerciantes como a las personas consumidoras. Entre las mejoras previstas se incluyen la renovación del pavimento de las instalaciones y la incorporación de aislamiento térmico, lo que permitirá aumentar la eficiencia energética del edificio.

El director general destacó también la importancia de la orden autonómica para el impulso de una Red de Mercados Excelentes de Galicia, al amparo de la cual se han financiado estas actuaciones. Esta iniciativa se consolidará a lo largo de 2026. Además, anunció que el Diario Oficial de Galicia publicará próximamente una nueva orden destinada a actualizar y simplificar los criterios para la obtención y renovación del sello de Mercado Excelente.

Esta actualización permitirá adaptar el reconocimiento a las características específicas de los distintos mercados de abastos gallegos y a las nuevas tendencias de consumo, en el marco del Plan Estratégico de Comercio 2025-2030 y en coordinación con el propio sector.