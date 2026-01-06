Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Covelo celebra un festival de Reyes para despedir las fiestas

D. P.

Covelo

La localidad de Covelo celebra esta tarde en el Pabellón Municipal un festival de Reyes para despedir las fiestas de navidad.

Además de la presencia «de Reis e raiñas», que tendrán su propia cabalgata, están previstas actuaciones musicales, batalla de bolas gigantes y chocolote con rosca, entre otras sorpresas. Comienza a las 18.45 organizado por el Club Covelo de Patinaje, con apoyo del Concello.

