A Cañiza cierra su Campamento de Nadal con 34 participantes
El alcalde del Concello de A Cañiza, Luis Piña, visitó el Campamento de Nadal en su última jornada de funcionamiento, una iniciativa municipal orientada a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar durante el período de vacaciones escolares.
Durante la visita, el regidor saludó a los 34 niños y niñas participantes, así como a la gerente de la empresa responsable de la organización y gestión del campamento, María Jesús Alonso Gómez, y a las cuatro monitoras encargadas de desarrollar las actividades. Luis Piña se interesó por el desarrollo de la programación y compartió tiempo con los menores, que le mostraron distintas creaciones navideñas elaboradas a partir de materiales reciclados, una actividad centrada en el fomento de la creatividad y la educación ambiental.
Como gesto simbólico de cierre y celebración por la finalización del programa, el alcalde hizo entrega de un obsequio tanto a los niños y niñas participantes como a las monitoras del campamento.
El Campamento de Nadal se desarrolló los días 22, 23 y 26 de diciembre, así como el 29 y 30 de diciembre y el 2 de enero, en horario de 8.00 a 15.00 horas, en las instalaciones de la Casa da Cultura de A Cañiza.
