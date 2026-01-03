Ponteareas sanciona con 22.500 euros a la empresa concesionaria del SAF

El Concello de Ponteareas ha aprobado en pleno la imposición de una sanción de 22.500 euros a la empresa concesionaria del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) por varios incumplimientos del contrato. La sanción es definitiva, luego de que la empresa no haya presentado alegaciones durante el periodo establecido para tal fin. El gobierno local aprobó la multa con los votos a favor de los grupos que forman el tripartito y del PSOE, absteniéndose el BNG.

Los grupos de la oposición insistieron en reclamar la rescisión del contrato de Óbolo, alertando de que existen nuevos incumplimientos de los pliegos por parte de la empresa. En este sentido, cabe recordar que las trabajadoras del SAF de Ponteareas estuvieron más de dos meses en huelga por diferentes irregularidades, como importantes desajustes en el pago de las nóminas. Hace un mes el comité de huelga de la CIG decidió levantar temporalmente el parón, luego de que la empresa realizara los ingresos pendientes a varias trabajadoras; pero advirtió de que, si aparecían nuevos incumplimientos del contrato, reanudarían la huelga en enero.

Es por ello que BNG, PSOE y PeC presentaron en el último pleno de 2025 una moción reclamando al gobierno local la rescisión del contrato. «Siguen empeñados en cronificar una situación insostenible», recalcaron desde la oposición, mientras que el ejecutivo de Nava Castro insistió en que «no procede la rescisión del contrato». Así, la moción conjunta quedó rechazada con los votos en contra del gobierno local.

Imposición de multa

Lo que sí salió adelante fue la imposición de una multa de 22.500 euros a la empresa concesionaria, Óbolo, por varias infracciones como: el incumplimiento de los plazos de envío de la documentación perceptiva a los organismos competentes, como los acuerdos de servicio y proyectos individuales de atención; la falta de seguimiento bimestral de los casos en los que no se requieren intervenciones intensas, afectando a la calidad y continuidad del servicio; la no disponibilidad de los dispositivos móviles con la aplicación de Óbolo, comprometidos en la oferta de la adjudicataria y necesarios para la correcta coordinación y control de las intervenciones; retrasos en el inicio de algunos servicios; prestación de servicios distintos a los establecidos por los equipos técnicos municipales; y demoras en la entrega de ayudas técnicas y material de protección, así como incumplimientos en las obligaciones laborales y de Seguridad Ciudadana con el personal adscrito al contrato.