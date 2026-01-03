Gil, sobre la declaración de BIC de la Fonte de Troncoso: «Hicimos nuestra parte»

El gobierno municipal de Mondariz-Balneario asegura que sí presentó a la Xunta la solicitud para la declaración de la Fonte de Troncoso como Bien de Interés Cultural (BIC), tal y como ha hecho llegar a este periódico, y que se registró con fecha 7 de julio de 2025. De esta manera, el Concello desmiente al PP, que dijo que no existía ninguna solicitud formal ni la documentación técnica requerida para poner en marcha el expediente.

Sobre la documentación técnica, el alcalde, César Gil, recuerda que el Parlamento gallego aprobó el pasado mes de junio una iniciativa del PP por la cual la Xunta se comprometía a colaborar con el Concello en el proceso de tramitación de la solicitud de BIC y en la elaboración de la documentación técnica necesaria para la incoación del expediente. «Nosotros hicimos nuestra parte», recalca el regidor nacionalista.

El PP local presentó una moción en el último pleno del año de Mondariz-Balneario para instar al Concello a elaborar dicho informe técnico necesario para la declaración de la Fonte de Troncoso como BIC, proponiendo para este trabajo al historiador Alberte Reboreda. Ante dicha moción, el alcalde acusó a la portavoz popular, Marisa Domínguez, de tener acceso al expediente de la solicitud enviada por el Concello a la Xunta el 7 de julio, de la cual el Ayuntamiento no ha tenido ningún tipo de respuesta, ni siquiera el requerimiento del informe técnico que el PP reclama.

«La Xunta oficialmente no nos notificó ningún tipo de requerimiento para subsanar la solicitud», expuso en pleno César Gil, recordando que fue la Xunta quien ofreció sus medios técnicos.

Por todo ello, el alcalde de Mondariz-Balneario acusó al PP de «entorpecer, enlamar y enturbiar la labor del gobierno» y de hacer un «uso partidista de las instituciones».

La declaración de BIC de la Fonte de Troncoso permitiría acceder a la ayuda del 2% Cultural.