Arbo acoge «A louca historia de Galicia»

D. P.

Arbo

La Diputación de Pontevedra llevará este sábado 3 de enero el circuito cultural +Escénicas al municipio de Arbo con la representación de la obra teatral «A louca historia de Galicia» a cargo de la compañía Fulano, Mengano e Citano. La función tendrá lugar a las 18.00 horas en el auditorio municipal.

El espectáculo, dirigido a público joven y adulto, propone un recorrido por la historia de Galicia en clave de humor, transitando por varias etapas.

