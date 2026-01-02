Arbo acoge «A louca historia de Galicia»
Arbo
La Diputación de Pontevedra llevará este sábado 3 de enero el circuito cultural +Escénicas al municipio de Arbo con la representación de la obra teatral «A louca historia de Galicia» a cargo de la compañía Fulano, Mengano e Citano. La función tendrá lugar a las 18.00 horas en el auditorio municipal.
El espectáculo, dirigido a público joven y adulto, propone un recorrido por la historia de Galicia en clave de humor, transitando por varias etapas.
- Un ingeniero vigués diseña el primer chip capaz de funcionar al filo del cero absoluto de temperatura: -268 ºC
- Denuncian la «grave escasez de personal» y el «deterioro evidente de la atención» en una residencia de Vigo
- La duda de muchos gallegos: ¿puedo usar la baliza V16 en Portugal o tengo que conservar los triángulos de emergencia?
- Tres de cada diez hogares de Pontevedra basan los ingresos en las pensiones, prestaciones y rentas
- Las viviendas terminadas en Galicia se hunden el 60% tras la cancelación de obras por los altos costes
- La calle Príncipe se toma las uvas con la ganadora de 'La Voz', la viguesa Antía Pinal
- Luz verde ambiental al nuevo gran barrio residencial de Vigo entre la Avenida de Madrid y Lavadores
- Davila 31/12/2025