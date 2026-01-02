Alejandro Viana, una vida de cine

En el Festival Internacional de Cine Documental (FIPADOC) de Biarritz (Francia), donde se dan cita grandes creadores y creadoras del cine documental, este año se hablará de un ponteareano, político en la Segunda República, que ha salido del olvido gracias al libro de Roberto Mera Covas «Alejandro Viana. La proeza del rescate de los refugiados republicanos».

La obra, publicada por Belagua Ediciones, fue una de las dos escogidas por la Federación de Gremios de Editores de España —que representa a más de 800 editoriales— para ser presentada en este festival el próximo 27 de enero.

España será el país invitado en la edición de 2026 y, por este motivo, la Federación de Gremios de Editores de España seleccionó, entre las numerosas obras presentadas dos libros, entre ellos el de Roberto Mera, sobrino bisnieto del protagonista.

La historia de Alejandro Viana será presentada por la directora de Belagua Ediciones, Edurne Baines, dentro de la sección «Doc à la Page», del festival, en la que los editores exponen a los productores cinematográficos obras de no ficción seleccionadas con el objetivo de lograr su adaptación a formatos audiovisuales.

El diputado republicano organizó la ayuda humanitaria y la evacuación marítima hacia América de miles de refugiados republicanos desde Francia

El libro, publicado en gallego por Belagua Ediciones en 2021 bajo el título «Alejandro Viana. Un galego á fronte do rescate dos refuxiados republicanos», y en 2022 en español con el título «Alejandro Viana. La proeza del rescate de los refugiados republicanos», fue seleccionado junto a otra obra editorial española y diez francesas.

Premio Antón Losada Diéguez

La obra recibió en 2022 el Premio de Investigación y Ensayo Antón Losada Diéguez. Revela la figura, hasta ahora desconocida, del diputado republicano Alejandro Viana, quien, tras la Guerra Civil, organizó la ayuda humanitaria y la evacuación marítima hacia América de miles de refugiados republicanos desde Francia.

Tras sufrir la persecución franquista y alemana en la Francia ocupada, pasar a la clandestinidad durante meses y huir a México en un viaje convertido en odisea, Viana falleció exiliado en este país.

Después de décadas de olvido, su vida y, en particular, su trayectoria empresarial, política y humanitaria fueron recuperadas por su sobrino bisnieto, Roberto Mera, a través de una extensa investigación biográfica en la que se basa el libro seleccionado.

El proyecto que Belagua Ediciones compartirá con la industria audiovisual «ofrece un protagonista guiado por una humanidad y una moral inquebrantables; un hombre de acción que desborda bondad en una misión humanitaria titánica y de alto riesgo; un arco narrativo trepidante y dramático —guerra, ayuda a refugiados, evacuaciones masivas, persecución nazi, huida épica, exilio, muerte y olvido—; una mirada rigurosa sobre una biografía sorprendente y su contexto histórico, apoyada en un amplio material documental y gráfico; una historia real, inédita y emotiva, con un protagonista heroico y una temática universal y actual: guerras, totalitarismos, refugiados y solidaridad», según explican desde la editorial.