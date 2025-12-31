Luz verde a la urbanización del entorno del Eroski de Ponteareas

El Concello de Ponteareas acaba el año dando el paso definitivo de cara a la legalización del Eroski, ubicado en la parroquia de Angoares y sobre el que pesa una orden judicial de derribo desde 2008. El Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra (BOPPO) publicó ayer la aprobación definitiva del proyecto de urbanización del sector de suelo urbanizable SURBZ-02 «Eroski» del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Ponteareas. La urbanización de dicho entorno es una condición indispensable para salvar de la piqueta el Eroski, y las obras las deberá acometer la sociedad Cecosa Hipermercados S.L., que es la propietaria de la parcela de casi 30.000 metros cuadrados que incluye tanto la superficie donde se encuentra el hipermercado y su zona de aparcamiento, como las fincas colindantes.

El Concello de Ponteareas concedió la licencia para la construcción de este centro comercial en 2002, la cual fue anulada por los tribunales en 2008, por levantarse el edificio en suelo rústico, obligando al Ayuntamiento a ejecutar y asumir los costes de la demolición y de una más que posible indemnización millonaria a la firma promotora del Eroski. A lo largo de los años tanto la empresa como la Administración local presentaron varios recursos y alegaciones, dilatando el cumplimiento de la orden judicial, mientras que, en paralelo, intentaban aprobar el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para dar encaje legal a la obra.

A finales de 2021 el Concello de Ponteareas logró aprobar definitivamente el PXOM, poniendo fin a 14 años de incertidumbre sobre el futuro del hipermercado. Ahora, para legalizar la edificación, la promotora tendrá que acometer la urbanización del sector. La empresa Cecosa Hipermercados S.L. será la encargada de contratar y financiar dichas obras de urbanización, las cuales se presupuestan en el proyecto en algo más de 1,1 millones de euros. Estas contemplan la ejecución de una rotonda frente al tanatorio, de la cual saldrá un vial que luego irá paralelo a la Avenida de Castelao. Además, en el terreno colindante a las actuales instalaciones del Eroski, propiedad también de los promotores, se adecuarán zonas verdes y se cederá una parcela de uso dotacional al Concello de Ponteareas.