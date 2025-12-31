A Cañiza disminuye la contaminación lumínica

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó ayer el Campo da Feira de A Cañiza para comprobar el resultado de la actuación de disminución de la contaminación lumínica y protección de los cielos nocturnos en las zonas en los lugares de Campo da Feira, As Laxas, Gorgullón y Paulo.

La reforma, que fue posible gracia a una aportación de cerca de 80.000 euros de la línea no competitiva del Fondo de Compensación Ambiental, consistió en la sustitución de las actuales luminarias por unas más moderas y de menor consumo que, además de permitir una adecuada regulación lumínica, permitirán reducir el gasto energético del Concello. Además, también se mejoraron los soportes, el cableado y los cuadros eléctricos.

El delegado territorial aprovechó la visita para poner en valor la importancia de mantener una buena colaboración entre instituciones para conseguir que los recursos públicos se utilicen de forma eficaz y eficiente. En este sentido, Reguera aseguró que «desde la Xunta estamos siempre en contacto con los alcaldes y alcaldesas para conocer las necesidades de los distintos concellos».