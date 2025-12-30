Fiesta de Fin de Año con DJ Pacheco en Arbo
El Concello de Arbo celebra mañana, día 31, una fiesta de Fin de Año en la Plaza del Concello, donde se instalará una amplia carpa de acceso gratuito. La fiesta comenzará a la una de la madrugada, entrado ya el año 2026. La noche estará amenizada por la actuación de DJ Pacheco y el Concello promete «sorpresas especiales para que el público disfrute de una velada diferente».
