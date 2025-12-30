Cerca de 600 personas hicieron uso del préstamo de bicis de Salvaterra
Cerca de 600 personas hicieron uso del servicio de préstamo de bicicletas que ofrece Salvaterra en el Punto de Información Turística de A Canuda. El Concello cierra el año con un balance muy positivo en relación al número de visitantes, consolidando su servicio de préstamo de bicis tanto entre los vecinos y vecinas como turistas.
Del total de 578 personas usuarias, 181 están empadronadas en Salvaterra, siendo la mayoría vecinos incorporados recientemente al padrón municipal. Además, 217 personas proceden de la Eurociudad Salvaterra-Monçao, reforzando el carácter transfronterizo del servicio.
Por otro lado, 440 personas usuarias son residentes en Galicia, muchas de Concellos próximos como Salceda o Vigo.
El turismo internacional estuvo representado por 59 personas que hicieron uso del préstamo de bicicletas, de las cuales 45 fueron de nacionalidad portuguesa.
