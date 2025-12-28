Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP impulsa la declaración BIC de la Fonte de Troncoso

Según los populares, el gobierno local no presentó la documentación requerida

D. P.

Mondariz Balneario

El grupo municipal del Partido Popular de Mondariz-Balneario, que dirige Marisa Domínguez, impulsará las gestiones necesarias para que la Fonte de Troncoso sea declarada Bien de Interés Cultural (BIC), tras constatar que el gobierno municipal no había presentado ante la Xunta de Galicia ninguna solicitud formal ni la documentación técnica requerida para poner en marcha el expediente.

Los populares proponen al pleno el contrato del historiador Alberte Reboreda, profesional de reconocido prestigio en el ámbito del patrimonio cultural, con el objetivo de elaborar el informe histórico, arquitectónico y cultural completo que exige la Xunta para incoar el expediente BIC.

Para el PP, existe una falta de coherencia entre el discurso que el BNG mantiene a nivel autonómico y su actuación en el ámbito municipal.

