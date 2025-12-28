El PP impulsa la declaración BIC de la Fonte de Troncoso
Según los populares, el gobierno local no presentó la documentación requerida
El grupo municipal del Partido Popular de Mondariz-Balneario, que dirige Marisa Domínguez, impulsará las gestiones necesarias para que la Fonte de Troncoso sea declarada Bien de Interés Cultural (BIC), tras constatar que el gobierno municipal no había presentado ante la Xunta de Galicia ninguna solicitud formal ni la documentación técnica requerida para poner en marcha el expediente.
Los populares proponen al pleno el contrato del historiador Alberte Reboreda, profesional de reconocido prestigio en el ámbito del patrimonio cultural, con el objetivo de elaborar el informe histórico, arquitectónico y cultural completo que exige la Xunta para incoar el expediente BIC.
Para el PP, existe una falta de coherencia entre el discurso que el BNG mantiene a nivel autonómico y su actuación en el ámbito municipal.
- Vigo estuvo a la temperatura de Helsinki esta madrugada
- El fiscal pide el cierre «urgente» de un salón de masajes eróticos en Plaza España
- Vitrasa se despide (¿para siempre?) de uno de sus símbolos en Vigo
- «No quiero gente extranjera trabajando conmigo»
- Davila 26/12/2025
- Localizan a dos personas muertas en sendos pisos de Vigo
- El Tren Celta entre Vigo y Oporto también parará en Redondela, O Porriño y Tui desde el 1 de enero
- Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero