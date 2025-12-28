Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Escuela Naval de MarínPIB GaliciaTren CeltaKamikazes en GaliciaAdopción animalesCelta
instagramlinkedin

El baloncesto femenino crece en Ponteareas

El baloncesto femenino crece en Ponteareas | D.P.

El baloncesto femenino crece en Ponteareas | D.P.

El Club Baloncesto Condado celebró la presentación oficial de la temporada. El acto reunió en Ponteareas a deportistas, familias, cuerpo técnico, colaboradores, federación gallega y representantes institucionales. Uno de los aspectos más destacados de este nuevo curso es el crecimiento del club y, en especial, del baloncesto femenino, «fruto del trabajo y del compromiso de deportistas, entrenadores y familias», según afirmaron en la presentación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents