El baloncesto femenino crece en Ponteareas

El Club Baloncesto Condado celebró la presentación oficial de la temporada. El acto reunió en Ponteareas a deportistas, familias, cuerpo técnico, colaboradores, federación gallega y representantes institucionales. Uno de los aspectos más destacados de este nuevo curso es el crecimiento del club y, en especial, del baloncesto femenino, «fruto del trabajo y del compromiso de deportistas, entrenadores y familias», según afirmaron en la presentación.