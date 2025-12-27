Ponteareas licita el suministro de luz por 630.000 euros

El Concello de Ponteareas ha sacado a licitación el contrato de suministro de energía eléctrica para las instalaciones municipales, con el objetivo de «garantizar un servicio eficiente, optimizar el consumo energético y asegurar una gestión responsable de los recursos públicos». El contrato sale a licitación por un presupuesto base de 630.000 euros y las empresas interesadas tienen hasta el 19 de enero para presentar sus ofertas.

Es la primera vez que el Concello de Ponteareas licita de manera centralizada este servicio esencial, luego de que, cuando el actual gobierno local tomó posesión, sufriera varios cortes de luz por impago. En una primera fase, el suministro fue licitado por un periodo de un año y ahora se avanza con un nuevo contrato con una duración de un año prorrogable por otro más, lo que permitirá dar estabilidad al servicio y mejorar la planificación energética del Concello.

El contrato se estructura en varios lotes, según las necesidades de potencia y consumo de los diferentes edificios municipales, como instalaciones deportivas, centros culturales, alumbrado público y otros servicios. En total son más de 70 puntos de suministro eléctrico de baja, media y alta tensión.

A través de este procedimiento, el Concello busca centralizar la gestión de los contratos eléctricos municipales, reducir costes y mejorar el control del consumo eléctrico, lo que supondrá también un ahorro económico significativo. Este ahorro podrá destinarse a inversiones en otros servicios municipales, redundando en una mejor atención a los vecinos y vecinas. Las empresas adjudicatarias asumirán, entre otras obligaciones, la gestión de los contratos de acceso a la red eléctrica y la correcta facturación de los consumos, siempre en coordinación con la administración local.

El contrato excluye aquellos suministros que, aún siendo propiedad del Concello, tienen su pago a cargo de terceros en virtud de concesiones, alquileres u otros acuerdos vigentes.