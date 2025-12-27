La Diputación impulsa el museo al aire libre del Corpus Christi

La Diputación de Pontevedra aprobó ayer la adjudicación del producto de realidad virtual y museo al aire libre que se desarrollará alrededor de la fiesta del Corpus Christi de Ponteareas. El gobierno provincial impulsa esta iniciativa con un presupuesto de 155.000 euros para promover el crecimiento equilibrado y sostenible del turismo en la provincia.

El proyecto se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística del Condado-Paradanta “Unha terra entre ríos” y permitirá reforzar la interpretación del Corpus Christi, apoyar y poner en valor el oficio de las personas alfombristas. Se hará un trabajo de documentación e inventario fotográfico de las alfombras y su proceso de elaboración y se creará un portal web que mostrará la historia y origen de la fiesta con un recorrido por sus calles.