La Xunta impulsa la mejora del núcleo rural de Pazo, en Crecente

La Xunta de Galicia le ha dado luz verde al acuerdo de cooperación con el Concello de Crecente para colaborar en las obras de humanización y mejora del núcleo rural de Pazo, en la parroquia de Rebordechán, cuya inversión total asciende a casi 345.000 euros. El gobierno gallego colaborará con el Concello de Crecente en esta actuación a través del Plan Hurbe, destinado a apoyar a las administraciones locales en intervenciones urbanísticas en entornos urbanos y también en mejora de equipamientos.

En concreto, las citadas obras de humanización tienen como objetivo mejorar el pavimento del viario municipal que da acceso al núcleo rural de Pazo hacia el sur, dando servicio a viviendas y parcelas agrícolas. Este viario es utilizado de forma cotidiana por los vecinos de la zona, ya que se trata del acceso más rápido para llegar a A Cañiza y conectar con la carretera N-120 o bien la autovía A-52.

Las actuaciones consistirán principalmente en la mejora de la capa de rodaje y se aprovechará para realizar ensanches en algunas zonas para mejorar la movilidad peatonal, así como la seguridad de vehículos y peatones usuarios de la vía. Además, se ejecutará una senda peatonal, se abordará la señalización vertical y horizontal, la mejora de la recogida de aguas pluviales de la superficie del viario y el soterramiento de las redes de telecomunicaciones, electricidad e iluminación.

La Xunta financiará el 75% de la actuación y contratará y ejecutará las obras, que tendrán un plazo de ejecución de ocho meses.