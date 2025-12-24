Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Visita de Papá Noel y música en vivo en Arbo

El Concello de Arbo tiene previstas varias actividades para hoy, dentro de su programación de Navidad. A partir de las 17.00 horas tendrá lugar la visita de Papá Noel en la Plaza del Concello, para recibir las últimas cartas de los niños y niñas de Arbo. Una hora después, a las 18.00 horas, actuará la charanga Imperiales, que amenizará la tarde con música en vivo.

