Visita de Papá Noel y música en vivo en Arbo
El Concello de Arbo tiene previstas varias actividades para hoy, dentro de su programación de Navidad. A partir de las 17.00 horas tendrá lugar la visita de Papá Noel en la Plaza del Concello, para recibir las últimas cartas de los niños y niñas de Arbo. Una hora después, a las 18.00 horas, actuará la charanga Imperiales, que amenizará la tarde con música en vivo.
