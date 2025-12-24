Mondariz-Balneario renueva sus instalaciones deportivas

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, inauguró esta semana las obras de optimización y mejora integral de las instalaciones deportivas en el Concello de Mondariz-Balneario; unas instalaciones en las que el organismo provincial ha invertido más de 93.000 euros a través de la primera y segunda convocatoria del Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas.

La Diputación impulsó, con más de 57.000 euros, la primera edición del plan de renovación de las instalaciones deportivas de la avenida Enrique Peinador, donde se instalaron nuevos elementos, se mejoró la accesibilidad universal y la eficiencia energética, se impulsaron nuevas redes de servicios y se digitalizaron las instalaciones. Además, el presidente, Luis López, aprovechó la ocasión para recordar que Mondariz-Balneario dispondrá de otra área deportiva totalmente renovada, con una inversión de más de 35.000 euros del Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, que permitirá a los vecinos y vecinas disponer de un campo de juegos tradicionales para todas las edades.

«Cuando nos referimos a la provincia del deporte, nos referimos también al impulso que estamos dando desde la Diputación para modernizar instalaciones deportivas en los Concellos a través de los Planes Extraordinarios de Infraestructuras Deportivas, que ya tiene en marcha su tercera edición con 8 millones de euros en tres años», señaló el presidente provincial, que visitó el recinto en compañía del alcalde, César Gil.