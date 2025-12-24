Cita con el teatro, el viernes en Salvaterra
La Diputación de Pontevedra lleva a Salvaterra de Miño este viernes, día 26, la obra de teatro «Neura, unha comedia neurótico-festiva», a cargo de Ste Xeito Producións. Se trata de una comedia que aborda la salud mental, con inicio a las 21.00 horas en la Casa Cultural. La actividad forma parte del circuito +Escénicas.
