Valtea se sumerge en el vino del futuro con barricas de granito

Valtea, la bodega de la D.O. Rías Baixas ubicada en Crecente, es la primera de la comarca que hace pública la instalación en su bodega de una barrica de granito, buscando redescubrir el sabor ancestral del vino y devolver propiedades olvidadas durante siglos, curiosamente para crear uno de los vinos del futuro.

«Hemos empezado a trabajar en la elaboración de un Rías Baixas con una fuerte presencia mineral, pensado para ser un crianza diferente a los vinos actuales», aseguran desde la bodega.

El equipo técnico liderado por su directora , Carla González, investiga y elabora este vino especial fermentado y criado en un «Ovum de granito», un tipo de barrica desarrollado por una empresa de Valga.

«Esto va a dar lugar a una elaboración completamente diferente en la que se potencie la mineralidad del vino. Además las uvas utilizadas en este proyecto proceden de unas viñas con un fuerte componente granítico», explica Carla González.

«Tal como sucedió en las elaboraciones recientes, Pedras Rubras barrica, Valtea Cuvee especial lías, Espumoso Valtea Cuvee especial y Pedras Rubras Millesime, de 11 años de crianza, esperamos con este nuevo vino, obtener las mas altas distinciones en los más importantes concursos mundiales, haciendo de esta manera de Valtea una importante «punta de lanza» de la vinicultura gallega de cara a la conquista de los más selectos mercados mundiales», asegura González.

Las nuevas barricas, algo parecidas a las antiguas ánforas favorecen la microoxigenación de los vinos y otras ventajas.