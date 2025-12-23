Valtea se sumerge en el vino del futuro con barricas de granito
La bodega de Crecente apuesta por elaborar un crianza de la D.O. Rías Baixas con una fuerte presencia mineral
Valtea, la bodega de la D.O. Rías Baixas ubicada en Crecente, es la primera de la comarca que hace pública la instalación en su bodega de una barrica de granito, buscando redescubrir el sabor ancestral del vino y devolver propiedades olvidadas durante siglos, curiosamente para crear uno de los vinos del futuro.
«Hemos empezado a trabajar en la elaboración de un Rías Baixas con una fuerte presencia mineral, pensado para ser un crianza diferente a los vinos actuales», aseguran desde la bodega.
El equipo técnico liderado por su directora , Carla González, investiga y elabora este vino especial fermentado y criado en un «Ovum de granito», un tipo de barrica desarrollado por una empresa de Valga.
«Esto va a dar lugar a una elaboración completamente diferente en la que se potencie la mineralidad del vino. Además las uvas utilizadas en este proyecto proceden de unas viñas con un fuerte componente granítico», explica Carla González.
«Tal como sucedió en las elaboraciones recientes, Pedras Rubras barrica, Valtea Cuvee especial lías, Espumoso Valtea Cuvee especial y Pedras Rubras Millesime, de 11 años de crianza, esperamos con este nuevo vino, obtener las mas altas distinciones en los más importantes concursos mundiales, haciendo de esta manera de Valtea una importante «punta de lanza» de la vinicultura gallega de cara a la conquista de los más selectos mercados mundiales», asegura González.
Las nuevas barricas, algo parecidas a las antiguas ánforas favorecen la microoxigenación de los vinos y otras ventajas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Más de 260 alumnos de Vigo despiden con emoción a un profesor de 25 años: «Cambiar no es equivocarse»
- Óscar Puente, firme en el «no» a rescatar la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
- El Concello de Vigo prepara una transformación radical de la puerta de entrada al Casco Vello
- La fábrica de GEA en Cabral «resucita» con hasta 950 viviendas y un parque al Lagares
- Giráldez: «El partido se resume en que necesitamos las vacaciones»
- El armador vigués al frente de los 3.000 kilos de droga del «Simione» afronta 13 años de prisión
- La Xunta licita la construcción de un restaurante con vistas al mar en la ETEA
- El peatón recupera uno de los mejores miradores de la ría de Vigo: así será el nuevo acceso en A Guía