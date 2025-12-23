Ponteareas licita el asfaltado de caminos por 200.000 euros
El Concello de Ponteareas ha licitado las obras incluidas en el proyecto de pavimentación de caminos en distintas parroquias del municipio por más de 203.000 euros, que financiará con cargo al Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra.
El proyecto contempla actuaciones de pavimentación en diferentes parroquias, tales como Arcos, Areas, Bugarín, Cumiar, Padróns, Ponteareas y San Mateo de Oliveira, donde estas mejoras permitirán optimizar la movilidad diaria e incrementar la calidad de vida de las personas residentes.
«Con esta licitación damos un paso más en el compromiso del Concello de Ponteareas con el rural, atendiendo demandas históricas de los vecinos y garantizando infraestructuras dignas y seguras», destaca el teniente de alcaldesa, Juan Carlos González Carrera.
