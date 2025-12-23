Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiesta de fin de año en el mercado de As Neves

El Mercado Municipal de As Neves acogerá una fiesta de Fin de Año con entrada gratuita a partir de la una de la madrugada del 1 de enero. Habrá música en directo con el grupo Dinamita de Vigo. El espacio estará climatizado, habrá precios populares y chocolate caliente.

