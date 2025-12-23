Fiesta de fin de año en el mercado de As Neves
- Más de 260 alumnos de Vigo despiden con emoción a un profesor de 25 años: «Cambiar no es equivocarse»
- Óscar Puente, firme en el «no» a rescatar la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
- El Concello de Vigo prepara una transformación radical de la puerta de entrada al Casco Vello
- La fábrica de GEA en Cabral «resucita» con hasta 950 viviendas y un parque al Lagares
- Giráldez: «El partido se resume en que necesitamos las vacaciones»
- El armador vigués al frente de los 3.000 kilos de droga del «Simione» afronta 13 años de prisión
- La Xunta licita la construcción de un restaurante con vistas al mar en la ETEA
- El peatón recupera uno de los mejores miradores de la ría de Vigo: así será el nuevo acceso en A Guía