La San Silvestre de Ponteareas será contra el cáncer
Ponteareas
La San Silvestre de Ponteareas se celebra el día 31 a partir de las 16:00 horas desde la plaza Mayor destinando lo recaudado a la Asociación Española contra el Cáncer.
La cita deportiva y solidaria tendrá un marcado carácter benéfico, ya que la recaudación completa irá destinada al apoyo a las personas afectadas y en la lucha contra esta enfermedad. Al igual que en anteriores ediciones, el Concello asumirá los gastos de organización y este año, además, sumará una aportación solidaria propia. Las inscripciones abiertas en la página www.deporticket.com, se cerrarán al alcanzarse el número máximo de participantes.
- La Armada Argentina intercepta un pesquero de Freiremar dentro de sus aguas nacionales
- Ingresa en el Chuvi uno de cada cinco pacientes que entra por urgencias y sube la ocupación al 95%
- Un muerto y tres heridos en un accidente entre una furgoneta y un turismo a la salida de la AP-9 en el puente de Rande
- Muere en Baiona una turista alemana de 85 años tras ser arrastrada por una ola mientras sacaba fotos
- Una llamada luminosa a la pausa irrumpe en el cielo de Vigo
- Una ola envuelve a un grupo de percebeiros en Cangas y deja a uno herido
- Abre la inscripción para optar a los 67 pisos de alquiler «asequible» en Vigo
- La Policía Local de Vilagarcía desaloja y precinta la cafetería El Huerto del Cura