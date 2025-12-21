Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La San Silvestre de Ponteareas será contra el cáncer

D. P.

Ponteareas

La San Silvestre de Ponteareas se celebra el día 31 a partir de las 16:00 horas desde la plaza Mayor destinando lo recaudado a la Asociación Española contra el Cáncer.

La cita deportiva y solidaria tendrá un marcado carácter benéfico, ya que la recaudación completa irá destinada al apoyo a las personas afectadas y en la lucha contra esta enfermedad. Al igual que en anteriores ediciones, el Concello asumirá los gastos de organización y este año, además, sumará una aportación solidaria propia. Las inscripciones abiertas en la página www.deporticket.com, se cerrarán al alcanzarse el número máximo de participantes.

