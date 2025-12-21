Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiesta infantil de Navidad en Mondariz

El pabellón municipal de Mondariz acoge esta tarde, a partir de las 16.30 horas, una fiesta infantil de Navidad. Niños y niñas recibirán la visita de Papá Noel, habrá hinchables, se celebrarán las campanadas con cotillón y también habrá un obradoiro de chapas navideñas y de juegos populares.

