A Cañiza instala un parque de atracciones en la Plaza Mayor

El Concello de A Cañiza instalará un pequeño parque de atracciones infantil en la Plaza Mayor los días 26, 27 y 28 de diciembre. Contará con un carrusel, camas elásticas y juegos de ingenio.

El precio del acceso a cada atracción será de 3 euros por persona, aunque, para los que presenten el ticket de compra en alguno de los establecimientos de A Cañiza adheridos a esta iniciativa, tendrán un descuento de 2 euros, por lo que el acceso a la atracción quedará reducido a 1 euro.

El parque de atracciones permanecerá abierto en la Plaza Mayor de 11.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.30 horas. En caso de lluvia, la actividad quedará suspendida hasta que mejore el tiempo.