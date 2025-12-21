A Cañiza instala un parque de atracciones en la Plaza Mayor
A Cañiza
El Concello de A Cañiza instalará un pequeño parque de atracciones infantil en la Plaza Mayor los días 26, 27 y 28 de diciembre. Contará con un carrusel, camas elásticas y juegos de ingenio.
El precio del acceso a cada atracción será de 3 euros por persona, aunque, para los que presenten el ticket de compra en alguno de los establecimientos de A Cañiza adheridos a esta iniciativa, tendrán un descuento de 2 euros, por lo que el acceso a la atracción quedará reducido a 1 euro.
El parque de atracciones permanecerá abierto en la Plaza Mayor de 11.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.30 horas. En caso de lluvia, la actividad quedará suspendida hasta que mejore el tiempo.
- La Armada Argentina intercepta un pesquero de Freiremar dentro de sus aguas nacionales
- Ingresa en el Chuvi uno de cada cinco pacientes que entra por urgencias y sube la ocupación al 95%
- Un muerto y tres heridos en un accidente entre una furgoneta y un turismo a la salida de la AP-9 en el puente de Rande
- Muere en Baiona una turista alemana de 85 años tras ser arrastrada por una ola mientras sacaba fotos
- Una llamada luminosa a la pausa irrumpe en el cielo de Vigo
- Una ola envuelve a un grupo de percebeiros en Cangas y deja a uno herido
- Abre la inscripción para optar a los 67 pisos de alquiler «asequible» en Vigo
- La Policía Local de Vilagarcía desaloja y precinta la cafetería El Huerto del Cura