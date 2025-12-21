Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El C.B. Condado se presenta esta tarde

Hoy, a las 17.00 horas, tendrá lugar la presentación oficial de la temporada 2025/2026 del C.B. Condado en el Pabellón Municipal de Ponteareas. El club cuenta con más de 140 deportistas y 12 equipos; de los cuales 5 son equipos femeninos, 5 masculinos y dos mixtos.

