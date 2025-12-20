Buscando un bosque más productivo

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, y el alcalde de Covelo y presidente del GDR, Pablo Castillo, clausuraron ayer en Covelo la jornada de clausura del proyecto «Mixturando» sobre la valorarización del bosque.

Losada destacó la importancia de estas iniciativas para ganar población en el rural y evitar incendios forestales. También hizo mención a la necesidad de nuevas incorporaciones al campo.

Durante la mañana tuvieron lugar distintas exposiciones sobre casos de éxito para hacer más productivo el bosque.

La jornada estuvo dirigida a comunidades de montes, entidades locales, profesionales del sector forestal y ambiental, así como a otras personas interesadas en la innovación territorial y desarrollo rural.

Mixturando cuenta con apoyo da Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en el marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea .