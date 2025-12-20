El BNG acusa al tripartito de retirar competencias al pleno
Ponteareas
El BNG de Ponteareas denuncia la decisión del gobierno municipal de retirar al pleno las competencias para celebrar contratos privados, adjudicación de concesiones sobre los bienes de la corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial.
«Nava Castro y la derecha decidieron arrebatarle estas funciones al órgano democrático en el que está representada la totalidad de la corporación para concentrar las decisiones en la junta de gobierno local, un espacio reducido, controlado por la derecha y blindado del debate público», critican los nacionalistas, acusando al tripartito de «gobernar sin control, sin debate y sin transparencia».
