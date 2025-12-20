Más de 2 millones para mejorar carreteras

La Diputación de Pontevedra invertirá más de 2,1 millones de euros en la mejora de carreteras provinciales a su paso por Arbo, As Neves y Porriño. La junta de gobierno provincial dio luz verde a los convenios con estes tres concellos para mejorar la movilidad peatonal en la EP-5201 (Arbo-Cabeiras-Barcela), EP-4204 (As Neves-Estación) y EP-2405 (O Cerquido-Budiño).