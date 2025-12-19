Nace el club de la lamprea en Arbo

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, presidió ayer la apertura del Club de Producto de la Lamprea, en la localidad de Arbo, con la presencia de alcaldes y alcaldesas del GDR «Terra e Auga».

Durante el acto, destacó las oportunidades que ofrece la lamprea para dinamizar la actividad económica, turística y cultural, así como para la protección de los ecosistemas en los ayuntamientos de la comarca, así como en el conjunto de la provincia. La iniciativa está impulsada por la Diputación enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística del Condado y A Paradanta en el que la Diputación invierte 1,5 millones y que fue beneficiario de fondos europeos.

«La lamprea no es un producto que podemos degustar de múltiples formas, todas deliciosas, es mucho más. La lamprea es un valioso indicador de la buena salud de nuestros ecosistemas fluviales y de nuestro compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente, es un potente motor que tira de la economía de todos los sectores de estas comarcas y del conjunto de la provincia, desde el sector primario de las pesqueiras, hasta el comercio, la hostelería o el turismo; es un símbolo de nuestro amplio patrimonio natural, cultural e histórico, una especie única en el mundo que habla de nuestra estrecha relación con nuestros ríos y su fauna; y, sobre todo, es un valiosísimo activo para el destino turístico que promovemos desde la Diputación», contextualizó el presidente provincial haciendo hincapié en la aportación de todo lo que rodea la lamprea para mejorar la oferta turística de las Rías Baixas.