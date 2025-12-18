Ponteareas se suma a la celebración «TubaNadal»
El Concello de Ponteareas se sumará por primera vez a la celebración del «TubaNadal», un evento musical de carácter internacional vinculado a la iniciativa «Tubachristmas», reconocida en todo el mundo por reunir a intérpretes de tuba y bombardino en torno a la música navideña.
La cita será hoy a las 18.30 horas en el marco del Mercatea Nadal, que este año se desarrolla en la plaza de abastos. La incorporación de Ponteareas a este emblemático encuentro supone una oportunidad singular para acercar a la ciudadanía una propuesta cultural de proyección internacional, al tiempo que se fomenta la música en directo, el ambiente festivo y la participación musical en un espacio abierto e inclusivo.
Desde el Concello destacan que la llegada del «TubaNadal» refuerza el compromiso municipal con la promoción de la cultura y con la descentralización de eventos musicales de relevancia, integrando por primera vez a Ponteareas en la red de localidades que acogen esta celebración navideña tan especial.
