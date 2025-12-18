Ponteareas busca conocer las necesidades de las mujeres

El Concello de Ponteareas celebró el martes la primera de una serie de reuniones de trabajo destinadas a poner en común las principales inquietudes y necesidades de las mujeres del municipio. Más de cuarenta participantes, de perfiles diversos, se dieron cita en el salón de plenos para compartir preocupaciones, experiencias y propuestas en un espacio de participación activa y diálogo constructivo. El encuentro, organizado por la Concejalía de Benestar Social, tiene como objetivo recabar información directa y real que sirva de base para el diseño de políticas y acciones ajustadas a la realidad de las mujeres ponteareanas.

Durante la sesión, las asistentes se organizaron en mesas de trabajo para analizar la situación actual de las mujeres atendiendo a variables como la edad, el ámbito geográfico, el nivel formativo, el empleo y las circunstancias familiares y personales. Junto al equipo del Centro de Información á Muller (CIM), educadoras y trabajadoras sociales del departamento de Bienestar Social, se inició una análisis DAFO que permitió identificar fortalezas y oportunidades con el fin de optimizar los recursos existentes y orientar futuras iniciativas.

La concejala de Bienestar Social, Raquel Plana, explicó que este proceso tendrá continuidad en próximas reuniones y en actividades previstas para el mes de marzo.