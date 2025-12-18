A Cañiza tendrá un espacio museístico dedicado al jamón

El Concello de A Cañiza y el GDR Condado-Paradanta han firmado un convenio de colaboración para impulsar el proyecto «A Cañiza, capital do Xamón», con una inversión de 131.000 euros, financiada por la Unión Europea a través de fondos Next Generation. El acuerdo establece las bases de colaboración entre ambas entidades para llevar a cabo una actuación estratégica destinada a poner en valor la tradición enogastronómica ligada al jamón, reforzar la identidad local y mejorar la competitividad turística de A Cañiza. Para ello, se acondicionará un espacio como museo dedicado al jamón.

Dicho espacio museístico será también demostrativo, expositivo y formativo, destinado a la realización de catas, obradoiros, actividades divulgativas y exposición, en el que los visitantes podrán conocer y disfrutar de uno de los productos más emblemáticos de la villa, enriqueciendo la oferta turística del municipio. Además, se considera también la posibilidad de que los propios hosteleros y comerciantes de A Cañiza puedan mejorar su formación con la celebración de cursos y obradoiros ligados a la gastronomía y a la atención al público.

En virtud del convenio firmado, el GDR Condado-Paradanta asumirá la gestión, contratación, ejecución y justificación de las actuaciones previstas en el proyecto, mientras que el Concello de A Cañiza pondrá a disposición el espacio e infraestructuras necesarias para su desarrollo, garantizando la conservación y mantenimiento de la inversión realizada, en los términos establecidos por la normativa que regula los fondos europeos.

El proyecto «A Cañiza, capital do Xamón» se encuentra ya en fase de desarrollo tras la celebración de las primeras reuniones de trabajo para avanzar en la planificación de esta actuación del Plan de Sustentabilidad Turística en Destino Condado-Paradanta Enogastronómico, impulsado por la Xunta de Galicia y financiado con fondos Next Generation a través de la convocatoria extraordinaria del Gobierno de España en el año 2022.