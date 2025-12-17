Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subida de SalariosCaso ToméMuerte Bebé CunqueiroRecogida Paquetes VigoPesquero de los horroresPremios Pardo Bazán
instagramlinkedin

Ponteareas, ejemplo de transformación digital

R.V.

Lugar

La alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, participó en la jornada «Cara á Transformación Dixital: plans locais de I+D+I», organizada por la Xunta de Galicia en la Cidade da Cultura, donde fue invitada a intervenir en una mesa redonda titulada «Innovando desde o local: casos prácticos»junto con el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, y la secretaria de Administración Local de Riba-roja de Túria (Valencia).

Ponteareas fue invitada como ejemplo de modernización e innovación desde el ámbito local, reconociendo el proceso de transformación digital impulsado por el Ayuntamiento en los últimos dos años. Durante su intervención, la alcaldesa destacó que «la innovación no es una opción, sino una necesidad para responder mejor a las demandas de la ciudadanía».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents