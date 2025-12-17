Ponteareas, ejemplo de transformación digital
R.V.
La alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, participó en la jornada «Cara á Transformación Dixital: plans locais de I+D+I», organizada por la Xunta de Galicia en la Cidade da Cultura, donde fue invitada a intervenir en una mesa redonda titulada «Innovando desde o local: casos prácticos»junto con el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, y la secretaria de Administración Local de Riba-roja de Túria (Valencia).
Ponteareas fue invitada como ejemplo de modernización e innovación desde el ámbito local, reconociendo el proceso de transformación digital impulsado por el Ayuntamiento en los últimos dos años. Durante su intervención, la alcaldesa destacó que «la innovación no es una opción, sino una necesidad para responder mejor a las demandas de la ciudadanía».
