La Diputación ensanchará la carretera entre Leirado y Lira

La Diputación de Pontevedra llevará a cabo el ensanche y mejora de la seguridad viaria en la carretera provincial EP-4102, entre Leirado y Lira, en el Concello de Salvaterra. Las obras, valoradas en 560.000 euros y que financiará al 100% el organismo provincial, ya han salido a licitación con un plazo de ejecución de ocho meses. «Estamos ante un proyecto que va a mejorar la calidad de vida de los vecinos», explicó el presidente de la Diputación, Luis López, en una visita a Salvaterra.

El proyecto de ensanche y mejora de la seguridad viaria en la EP-4102 se centra en un tramo de 900 metros que atraviesa el núcleo rural de Formarigo, en la parroquia de San Simón de Lira. La actuación se llevará a cabo en los últimos 877 metros de carretera, desde el campo de fútbol de A Chan hasta el núcleo rural de O Pouso. En los primeros 500 metros de tramo se va a mejorar el trazado, ampliar la sección y construir una cuneta transitable. Por otro lado, en el tramo final, coincidiendo con el paso por Formarigo, donde no es posible ampliar la vía, el proyecto se centrará en la mejora del pavimento y acondicionamiento de los márgenes mediante hormigonado para obtener un espacio segregado del tráfico rodado para dar seguridad a la movilidad peatonal. Además, en todo el conjunto, se renovarán las canalizaciones soterradas y se mejorará la señalización vertical y horizontal, así como el mobiliario urbano.

«Salvaterra es un referente en muchas cosas, una de ellas es la buena gestión con una alcaldesa que es capaz de atender a lo pequeño y a lo grande, al casco urbano y al rural», destaca Luis López, haciendo hincapié en que la colaboración de la Diputación de Pontevedra con el Concello de Salvaterra de Miño no se limita únicamente a este proyecto. En materia de mantenimiento y mejora de carreteras, el gobierno provincial ha invertido más de 250.000 euros, un compromiso estratégico con la red viaria provincial, que lleva a la Diputación a elevar la partida presupuestaria del Servizo de Infraestruturas e Vías Provinciais en más del 50% para el año 2026, que se sitúa en cerca de 40 millones de euros. Además, a través de los diferentes planes de cooperación con los oncellos, Salvaterra recibió este año un total de 2,24 millones de euros.