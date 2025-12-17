Analizan en Covelo ejemplos de valorización del bosque

El GDR Terra e Auga convocó para este viernes en el auditorio de Covelo a las personas interesadas en conocer casos prácticos de valorización del bosque Atlántico.

Se trata de la jornada final del proyecto Mixturando, que dará comienzo a las 10.00 de la mañana con la presencia del subdelegado del Gobierno, Abel Losada, y el alcalde de Covelo, Pablo Castillo.

La iniciativa Mixturando está centrada en la valorización del bosque mixto Atlántico y en la busca de nuevas estrategias de gestión forestal sostenible en el territorio.

Durante la mañana habrá varias intervenciones de personas expertas, presentación de buenas prácticas, mesa de debate y, por la tarde, una visita de campo.

La jornada está dirigida a comunidades de montes, entidades locales, profesionales del sector forestal y ambiental, así como para todas aquellas personas interesadas en la innovación territorial y desarrollo rural.

Entre las intervenciones previstas destaca la de Paco González, gerente del GDR Terra e Auga; Manuel Marey, catedrático de la USC Campus Terra, que hablará de la diversificación forestal frente a los incendios o Ovidio Queiruga, que pondrá de ejemplo el caso de comunidad de montes de Baroña, con su monte multifuncional en Porto do Son, donde se aprovechan todos los recursos disponibles como la resina, el pastoreo o la micología.

Además, se hablará de la recuperación del olivar centenario en Quiroga y será visitada una experiencia en Covelo en este sentido. También habrá una comida- networking.

Mixturando cuenta con apoyo da Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en el marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea .