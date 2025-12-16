La Xunta licitará la mejora de un cruce en Covelo por 227.000 euros
Añadirá un carril central de espera en la PO-255
Covelo
La Xunta de Galicia aprobó ayer la contratación de las obras para la mejora de la seguridad viaria en la intersección del punto kilométrico 31+540 de la carretera autonómica PO-255, en Covelo. La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas licitará las obras en las próximas semanas, destinando un importe de cerca de 227.000 euros. La previsión es que se realicen el próximo año, con un plazo de ejecución de 4 meses.
Entre las obras que se incluyen en la mejora del cruce está la ampliación de la plataforma PO-225. Se resolverá la intersección con un giro a la izquierda, pero ampliando la plataforma para añadir un carril central de espera.
