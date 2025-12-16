El arte del Corpus se funde con las hormas de zapato en una exposición

Ponteareas inaugura mañana, miércoles, la exposición «Alfombras de Andante´s», una muestra singular promovida por la Fundación Andante y el Concello de Ponteareas, que establece un diálogo creativo entre el arte contemporáneo y la tradición de las alfombras florales del Corpus Christi.

La inauguración será en la residencia de artistas Artistea y reunirá una selección de obras pertenecientes a la colección Andante, todas ellas creadas a partir de una horma de zapato como elemento común, e inspiradas, en este caso, en las alfombras del Corpus de Ponteareas.

En la exposición participan 25 artistas, tanto de Galicia, como Carmen Touza, Gonzalo Selles, Luis Carré, María Xosé Díaz o Paula Cabaleiro; como de otras comunidades de España, así como de Venezuela, México o Japón. Además, la muestra cuenta con la colaboración especial de la diseñadora ponteareana Uxía Loureiro, que creó para la ocasión una obra especial vistiendo la horma con flores.

Como novedad, y estableciendo un puente simbólico entre el arte y la función original de la horma, la exposición de completa por primera vez con una colección de zapatillas deportivas usadas y donadas por figuras muy reconocidas del deporte y la cultura, como Rafa Nadal, Pau Gasol, Iker Casillas o Marc Márquez, entre otros, en apoyo a los fines sociales y culturales de la Fundación Andante. La muestra permanecerá abierta al público hasta mediados de enero.