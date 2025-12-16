Alxén inaugura un belén con 60 años de historia
La parroquia de Alxén ya tiene listo su belén, una tradición con 60 años de historia que en los últimos 20 años realiza el vecino Marcos Blanco, encargado de montar las más de 300 figuras del belén, ubicado en el salón parroquial, junto a la iglesia de Alxén.
Se trata de un nacimiento muy especial, que ocupa una superficie de 25 metros cuadrados, con más de 300 figuras artesanales, casas iluminadas, molinos en movimiento, fuentes, río con agua natural y música ambiental. También representa diferentes oficios de la época, como el pastoreo, herreros, carpinteros y lavanderas, que se funden en un paisaje que recuerda al rural gallego.
El belén abrió sus puertas ayer y puede visitarse hasta el 6 de enero en el salón parroquial de Alxén, en Salvaterra de Miño, de lunes a sábado de 16.00 a 19.00 horas y domingos y festivos de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas.
